Argentina dietro il successo di Milei la briglia all’inflazione L’esperto | La più bassa degli ultimi sei anni
“È iniziata una nuova Argentina”, ha affermato il presidente Javier Milei parlando del risultato ottenuto alle elezioni legislative con cui è stato parzialmente rinnovato il Congresso. Il partito di governo La Libertad Avanza è emerso come la prima forza politica a livello nazionale: ha ottenuto quasi il 41% delle preferenze, imponendosi nei principali distretti elettorali del Paese e superando il peronismo che si è fermato al 32%. La Libertad Avanza aumenterà così i suoi seggi nella Camera dei deputati e in Senato a partire da dicembre, quando inizierà la seconda metà del mandato presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argentina, dietro il successo di Milei la briglia all'inflazione. L'esperto: "La più bassa degli ultimi sei anni" - Gli esperti: decisiva la politica economica contro l'inflazione
Argentina, dietro la vittoria di Milei c'è l'ombra del neo-imperialismo Usa nel Sudamerica - Le elezioni di medio termine in Argentina 2025 consolidano il potere di Javier Milei e La Libertad Avanza, tra riforme radicali, aiuti Usa e nuove tensioni geopolitiche.
Voto in Argentina, mandato pieno di Milei per fermare i peronisti. Ma Trump non c'entra - Bisogna risalire ai tempi di Juan Perón e di Evita per ritrovare l'Argentina al centro dell'attenzione mondiale.