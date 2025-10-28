“È iniziata una nuova Argentina”, ha affermato il presidente Javier Milei parlando del risultato ottenuto alle elezioni legislative con cui è stato parzialmente rinnovato il Congresso. Il partito di governo La Libertad Avanza è emerso come la prima forza politica a livello nazionale: ha ottenuto quasi il 41% delle preferenze, imponendosi nei principali distretti elettorali del Paese e superando il peronismo che si è fermato al 32%. La Libertad Avanza aumenterà così i suoi seggi nella Camera dei deputati e in Senato a partire da dicembre, quando inizierà la seconda metà del mandato presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Argentina, dietro il successo di Milei la briglia all’inflazione. L’esperto: “La più bassa degli ultimi sei anni”