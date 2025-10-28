Arezzo la città dove anche le buche fanno sport!
Domenica mattina s’è corsa la Maratonina Città di Arezzo, un evento sportivo che richiama atleti da tutto il mondo per correre. o per testare le sospensioni delle ginocchia. Le strade del centro, infatti, più che un percorso di gara parevano la superficie lunare dopo il passaggio di un trattore bendato. Il sindaco uscente, Ghinelli detto “’el Tappabuche a sentimento”, può vantarsi: Arezzo è l’unico posto dove gli atleti corrono con la paura di finire in una trappola vietnamita. Già, perché alla linea del traguardo c’era una buca così grossa che se ci cascava dentro un atleta, arrivava direttamente alla linea di partenza del 2026. 🔗 Leggi su Lortica.it
