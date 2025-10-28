Area di sosta bombardata in pieno centro un cittadino | Tutti vedono ma nessuno interviene
Area di sosta potenzialmente pericolosa per automobilisti e pedoni ad Agrigento. Si tratta del parcheggio a pagamento di piazza Vittorio Emanuele lato Prefettura. In ingresso c’è la prima buca che mette a dura prova le sospensioni dei veicoli, ma non è nulla rispetto a quello che i conducenti dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
StrayCats.Life. . Questa è l’area sosta camper di cui ci avete chiesto tantissime volte! Ve l’avevamo mostrata tempo fa, quando eravamo a Barcellona, e in tanti ci avete domandato dove si trovasse. Anche se questa volta non ci fermiamo a dormire qui, l’a - facebook.com Vai su Facebook