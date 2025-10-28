Ardea grande successo per Risorsa Mare | cultura territorio e sostenibilità al centro

Ardea, 28 ottobre 2025 – Si è conclusa con grande successo la manifestazione “Risorsa Mare – Ardea”, svoltasi il 25 e 26 ottobre presso il Mare Village, un evento che ha saputo coniugare cultura, sostenibilità, gastronomia e valorizzazione del mare come risorsa identitaria e motore di sviluppo per il territorio. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Ardea in collaborazione con il GAL Pesca Mare Lazio, con il sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021–2027, e finanziata nell’ambito del programma PN FEAMPA – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Pesca Lazio, Azione 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

