Apre oggi Cibus Tec Forum 2025 | Parma al centro dell’innovazione alimentare europea

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto oggi alle Fiere di Parma Cibus Tec Forum 2025, l’evento organizzato da Koeln Parma Exhibitions (KPE), joint venture tra Koelmesse e Fiere Parma e dedicato all’innovazione del settore agroalimentare. In soli due giorni, l’appuntamento concentra il meglio dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

apre oggi cibus tecAl via Cibus Tec Forum: focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti - Il meglio dell’innovazione tecnologica del comparto alimentare con focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti: è la vetrina proposta da 'Cibus Tec Forum 2025' che oggi e doma ... Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Apre Oggi Cibus Tec