Apre oggi Cibus Tec Forum 2025 | Parma al centro dell’innovazione alimentare europea

Si è aperto oggi alle Fiere di Parma Cibus Tec Forum 2025, l'evento organizzato da Koeln Parma Exhibitions (KPE), joint venture tra Koelmesse e Fiere Parma e dedicato all'innovazione del settore agroalimentare. In soli due giorni, l'appuntamento concentra il meglio dell'innovazione tecnologica.

Al via Cibus Tec Forum: focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti - Il meglio dell'innovazione tecnologica del comparto alimentare con focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti: è la vetrina proposta da 'Cibus Tec Forum 2025' che oggi e doma ...