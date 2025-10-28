Apre a Palermo il Casellario americano Che cosa è e a cosa serviva
AGI - L'anima segreta della Palermo dell'immediato dopoguerra è contenuta in 660 cassette postali, dove i siciliani conservavano ciò che a casa non si poteva o non si voleva far arrivare: lettere d'amore, missive riservate, segreti aziendali. Era tutto custodito in quello che era stato fino a qualche anno prima il casellario militare americano, impiantato nel 1943 dagli Alleati in quello che è un gigante scrigno: il Palazzo delle Poste in via Roma, che aprirà eccezionalmente i suoi Tesori i prossimi due weekend. Già imboccare la scala elicoidale che si inerpica fino ai piani superiori è un'esperienza: un'unica elica in marmo rosso si avvolge attorno a un cilindro. 🔗 Leggi su Agi.it
