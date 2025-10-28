Approvato il decreto sulla sicurezza sul lavoro

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per la sicurezza sul lavoro. Al Senato, per il voto definitivo, la riforma della giustizia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

approvato il decreto sulla sicurezza sul lavoro

© Tv2000.it - Approvato il decreto sulla sicurezza sul lavoro

