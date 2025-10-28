Approvato il decreto sulla sicurezza sul lavoro
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per la sicurezza sul lavoro. Al Senato, per il voto definitivo, la riforma della giustizia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
