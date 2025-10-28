Approvato il cofinanziamento per la piscina di Corso Secondigliano

La Giunta Comunale ha approvato la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per l’utilizzo delle devoluzioni dei residui dei mutui, da destinare come contributo agli investimenti per la riqualificazione della piscina comunale di Corso Secondigliano, sita al civico 292, di cui ci siamo occupati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

