apple raggiunge i 4 mila miliardi di dollari di valore

Dopo Nvidia e Microsoft, grazie a un rialzo dello 0,3 registrato il 28 ottobre Apple è diventata la terza società quotata in Borsa in ordine di tempo a raggiungere i 4 mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Le azioni del colosso di Cupertino hanno chiuso in rialzo in 11 delle ultime 12 sedute di contrattazione: la crescita di Apple è stata trainata dall’andamento positivo delle vendite dei nuovi iPhone 17 (lanciati a settembre), che starebbero registrando risultati migliori rispetto ai modelli precedenti. Al momento la capitalizzazione Nvidia, grazie alla spinta dell’ intelligenza artificiale, è di oltre 4. 🔗 Leggi su Lettera43.it

