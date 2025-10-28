Apple investe nella transizione energetica perché in America c' è ancora chi vuole nelle rinnovabili

Apple firma un contratto di fornitura per l’elettricità proveniente da impianti eolici e agrivoltaici in Italia. E anche Amazon e Google avevano stretto degli accordi simili in Sicilia. 🔗 Leggi su Wired.it

