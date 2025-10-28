Apple investe nella transizione energetica perché in America c' è ancora chi vuole nelle rinnovabili
Apple firma un contratto di fornitura per l’elettricità proveniente da impianti eolici e agrivoltaici in Italia. E anche Amazon e Google avevano stretto degli accordi simili in Sicilia. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Apple investe nelle rinnovabili in Italia grazie a un accordo con Engie - X Vai su X
Apple investe in energia verde in Europa e punta sulla Sicilia per i suoi progetti UE. L’azienda di Cupertino amplia il piano “Apple 2030” con nuovi impianti fotovoltaici ed eolici in cinque Paesi europei. In Italia partirà dalla Sicilia un progetto da 129 megawatt. - facebook.com Vai su Facebook
Apple e l’energia pulita: investimenti in Europa per una tecnologia green - Dai colli siciliani alle pianure della Lettonia, nuovi impianti fotovoltaici ed eol ... Si legge su tecnoandroid.it
Apple investe sull’energia pulita con nuovi impianti anche in Italia - Apple amplia i suoi progetti di energia rinnovabile in Europa con nuovi impianti fotovoltaici ed eolici anche in Italia. Riporta iphoneitalia.com
Apple investe nel green: anche iPhone e Mac si ricaricheranno con energia pulita - Entro il 2030, ogni dispositivo Apple – dagli iPhone ai Mac – potrà essere ricaricato con energia proveniente da ... telenord.it scrive