Applausi e commozione Il Film Festival saluta Mauro Di Francesco

Un lungo applauso, le immagini dei suoi film più amati e tanta commozione. Così Lucignano ha salutato Mauro Di Francesco, l'attore appena scomparso ricordato nella serata conclusiva della prima edizione di UFF – Underground Film Festival, al Teatro Rosini. Avrebbe dovuto essere lui l'ospite d'onore della rassegna, ormai parte della comunità lucignanese dove viveva da anni con la moglie Antonella Palma di Fratianni. "Avrebbe dovuto essere qui con noi – ha ricordato la conduttrice Sara Nocciolini, portando le condoglianze della sindaca Roberta Casini – ma la sua situazione di salute è precipitata all'improvviso".

