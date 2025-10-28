Appiano Gentile Inter | vigilia del match contro la Fiorentina

Internews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’Inter di Chivu è chiamata a voltare pagina: domani la sfida alla Fiorentina a San Siro. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter vigilia del match contro la fiorentina

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: vigilia del match contro la Fiorentina

Contenuti che potrebbero interessarti

Josep Martinez, incidente d'auto vicino ad Appiano Gentile: morto un uomo - Con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, le notizie sull’incidente che questa mattina ha visto coinvolto il secondo portiere Josep Martinez: lo spagnolo era alla guida dell’auto che ha ... sport.sky.it scrive

appiano gentile inter vigiliaInter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Come scrive iltempo.it

appiano gentile inter vigiliaIncidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni - Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni. Secondo sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Vigilia