Appiano Gentile Inter | vigilia del match contro la Fiorentina
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’Inter di Chivu è chiamata a voltare pagina: domani la sfida alla Fiorentina a San Siro. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Tragedia vicino Appiano Gentile: incidente stradale per Josep Martinez, muore un anziano in carrozzina Tragico incidente stradale nella mattinata di martedì 28 ottobre. Alle 9.43, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze di Appiano G - facebook.com Vai su Facebook
Josep Martinez ha investito una persona in carrozzina nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento. L'81enne è morto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe aver avuto un malore, invadendo la corsia su cui Martinez stava tr - X Vai su X
Josep Martinez, incidente d'auto vicino ad Appiano Gentile: morto un uomo - Con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, le notizie sull’incidente che questa mattina ha visto coinvolto il secondo portiere Josep Martinez: lo spagnolo era alla guida dell’auto che ha ... sport.sky.it scrive
Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Come scrive iltempo.it
Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni - Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni. Secondo sportface.it