Apertura e inclusione | al MArRC arriva Mira il progetto per una didattica senza barriere

Si è svolto sabato 25 ottobre, l’Open Day del progetto “Mira, Museo interattivo ricerca e accessibilità”, una proposta innovativa promossa e curata dall’area didattica speciale del MArRC, nata per rendere il museo un luogo sempre più aperto, accessibile e inclusivo. L’evento ha coinvolto famiglie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

