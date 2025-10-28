AO, VENGO IO A SALVARVI De Rossi nuovo allenatore della Juve: Elkann conquistato dal suo pragmatismo"> Una scelta a sorpresa, che potrebbe cambiare tutto. La Juventus ha scelto l’erede di Tudor dopo il brusco esonero. L’esonero di Igor Tudor ha sancito la fine di un ciclo complicato alla Juventus. Otto partite consecutive senza vittorie, prestazioni opache e un gioco confuso hanno portato la società a prendere una decisione inevitabile, dopo che anche la gestione dei rapporti interni tra tecnico e dirigenti aveva mostrato evidenti crepe. Tudor, mai realmente supportato sul mercato e spesso in contrasto con Comolli, lascia la squadra in piena fase di crisi, con la dirigenza costretta a individuare un nuovo allenatore capace di risollevare una squadra smarrita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

