Anzio Scopre che l’ex compagna è incinta a seguito di una nuova relazione La aggredisce e la minaccia di morte 31enne del posto arrestato dai Carabinieri

ANZIO – I militari della Stazione di Anzio hanno arrestato un uomo di 31 anni, di Anzio, gravemente indiziato del

