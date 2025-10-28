Anzio Scopre che l’ex compagna è incinta a seguito di una nuova relazione La aggredisce e la minaccia di morte 31enne del posto arrestato dai Carabinieri

Cronachecittadine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine ANZIO – I militari della Stazione di Anzio hanno arrestato un uomo di 31 anni, di Anzio, gravemente indiziato del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

anzio scopre che l8217ex compagna 232 incinta a seguito di una nuova relazione la aggredisce e la minaccia di morte 31enne del posto arrestato dai carabinieri

© Cronachecittadine.it - Anzio. Scopre che l’ex compagna è incinta a seguito di una nuova relazione. La aggredisce e la minaccia di morte. 31enne del posto arrestato dai Carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scopre che la ex compagna è incinta di un altro e la picchia - L'aggressore è stato invece arrestato dai carabinieri ... romatoday.it scrive

anzio scopre l8217ex compagnaAnzio, scopre che la ex è incinta e la aggredisce: arrestato 31enne - La vittima ha riferito episodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo ... Lo riporta ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Anzio Scopre L8217ex Compagna