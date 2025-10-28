Anzio scopre che la ex è incinta e la aggredisce | arrestato 31enne

Anzio, 28 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Anzio hann o arrestato un uomo di 31 anni, di Anzio, gravemente indiziato del reato di m altrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi nei confronti della ex compagna convivente, 26 anni, domiciliata nella stessa abitazione. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno identificato le parti e ricostruito l’accaduto, accertando che l’uomo, poco prima, aveva aggredito fisicamente la donna, minacciandola anche di morte. La vittima ha riferito di e pisodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo, alcuni dei quali già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it