Anziano investito e ucciso | alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'81enne era sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito e ucciso da un'automobile a Fenegrò (Como). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

