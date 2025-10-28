Anziano investito e ucciso | alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Josep Martinez

L'81enne era sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito e ucciso da un'automobile a Fenegrò (Como). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Anziano investito e ucciso: alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Anziano in carrozzina investito e ucciso: "Alla guida c'era il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez" - facebook.com Vai su Facebook

Anziano investito da un'auto: trasportato a Roma in eliambulanza L'incidente questa mattina in via Giordano Bruno. L'elicottero è atterrato al parco Matusa Anziano investito da un'auto. Ferito e trasportato con l'eliambulanza in un ospedale di Roma… - X Vai su X

Fenegrò, anziano investito e ucciso: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez - Tragedia a Fenegrò: l’Inter annulla la conferenza di Chivu dopo l’incidente mortale che ha coinvolto il portiere Josep Martinez. Lo riporta notizie.it

Josep Martinez: chi è il secondo portiere dell’Inter che ha investito e ucciso un anziano - Milano, 28 ottobre 2025 – In nerazzurro è arrivato due anni fa, con i crismi del predestinato a prendere il posto di Yann ... Si legge su ilgiorno.it

Anziano su carrozzina ucciso, al volante Josep Martinez - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto che questa mattina attorno alle 9. Secondo rainews.it