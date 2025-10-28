Anziano in carrozzina muore investito nel Comasco Alla guida il portiere dell' Inter Martinez
AGI - Un uomo di 81 anni è morto in provincia di Como dopo essere stato travolto da un'auto con alla guida il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'incidente stradale è avvenuto in via Bergamo a Fenegrò poco dopo le 9.30. Inutili i soccorsi del 118 per l'anziano che si trovava su una carrozzina elettrica. . 🔗 Leggi su Agi.it
