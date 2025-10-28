Anziano in carrozzina investito e ucciso da un suv a Milano | alla guida il portiere dell’Inter Martinez
Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi. Alle 9.45, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze di Appiano Gentile, un uomo di 81 anni, in carrozzina elettrica, è stato investito da un’automobile. Alla guida del suv c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez. Nonostante l’intervento dei soccorsi, compresi elisoccorso, ambulanza e carabinieri, per l’anziano è stato constatato il decesso sul posto. Martinez sotto choc. Martinez, 27 anni, non ha riportato ferite ma era in stato di choc. I militari della compagnia di Cantù stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
