Anziano in carrozzina investito e ucciso | Alla guida c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez
Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un’auto in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta Repubblica, alla guida c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. Sul posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega l’abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone, non lontano da Appiano Gentile, il centro sportivo dell’Inter dove si allenano i nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
