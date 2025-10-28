Anziano 80enne colpito a bastonate a Napoli | costole rotte piede fratturato e volto sfregiato

La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): "Anziano aggredito mentre passeggiava a Gianturco. Assalito alle spalle senza motivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

