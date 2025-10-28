Anziana morta per intossicazione da funghi velenosi | ricoverata la figlia
OSTUNI – Dopo la morte di un'anziana 80enne di Ostuni, avvenuta ieri (lunedì 27 ottobre) per intossicazione da funghi velenosi, la figlia 56enne è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Nefrologia ed Emodialisi dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, in seguito agli accertamenti disposti dall'Asl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
