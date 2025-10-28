Andrea Antonioli, storico e scrittore cesenate negli ultimi giorni ha inanellato una serie di successi letterari che vanno ad aggiungersi ai già numerosi premi conseguiti con la pubblicazione del volume "Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità". Dopo il primo premio assoluto ai concorsi "Città di Siena" e "Città di Montevarchi", Antonioli ha infatti ricevuto anche il prestigioso Premio della Critica al Concorso Letterario Internazionale "Cristina Campo", dedicato all’indimenticata poetessa e scrittrice bolognese. Il libro, che ha già suscitato un vivace dibattito culturale, affronta temi di bruciante attualità: la pace, i diritti umani, la violenza di genere, i femminicidi, e più in generale, le condizioni di costrizione imposte alle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’