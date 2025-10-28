Antonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Antonioli, storico e scrittore cesenate negli ultimi giorni ha inanellato una serie di successi letterari che vanno ad aggiungersi ai già numerosi premi conseguiti con la pubblicazione del volume "Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità". Dopo il primo premio assoluto ai concorsi "Città di Siena" e "Città di Montevarchi", Antonioli ha infatti ricevuto anche il prestigioso Premio della Critica al Concorso Letterario Internazionale "Cristina Campo", dedicato all’indimenticata poetessa e scrittrice bolognese. Il libro, che ha già suscitato un vivace dibattito culturale, affronta temi di bruciante attualità: la pace, i diritti umani, la violenza di genere, i femminicidi, e più in generale, le condizioni di costrizione imposte alle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

antonioli sul podio al concorso 8216cristina campo8217

© Ilrestodelcarlino.it - Antonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’

Altre letture consigliate

antonioli podio concorso 8216cristinaAntonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’ - Andrea Antonioli, storico e scrittore cesenate negli ultimi giorni ha inanellato una serie di successi letterari che vanno ad aggiungersi ai già numerosi premi conseguiti con la pubblicazione del volu ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Antonioli Podio Concorso 8216cristina