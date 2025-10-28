Antonio Rignanese uomo scomparso da una settimana nel Milanese | Ha il telefono spento

Antonio Rignanese ha 85 anni, vive a Nova Milanese (Milano). È scomparso mercoledì 22 ottobre 2025 dalla sua abitazione: è uscito verso le 10.30 per andare al mercato di via Oberdan nel suo stesso comune, ma non è più ritornato. Antonio Rignanese scomparsoI suoi familiari hanno denunciato la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Antonio Rignanese scomparso a Nova Milanese: ricerche con droni ed elicottero - Le operazioni continueranno anche nella giornata di domani, con l'obiettivo di non lasciare nulla di intentato per ritrovare la persona scomparsa.

Elicottero tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per ricerca anziano scomparso | VIDEO - Ricerche in corso anche con elicottero e drone dei Vigili del fuoco tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per la scomparsa di Antonio Rignanese, un uomo di