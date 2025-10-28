Anticipo Serie A Atalanta-Milan 1-1
22.40 Finisce in parità l'anticipo della nona giornata tra l'Atalanta e il Milan alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Pronti-via e i rossoneri passano sugli sviluppi di un corner:palla a Ricci che al volo da fuori area,batte Carnesecchi anche per la deviazione di Ederson (4') La Dea spinge e al 35' pareggia: palla di Pasalic per Lookman che, con un gran sinistro, fulmina Maignan. Ripresa a folate. In avvio e nel finale meglio i bergamaschi in mezzo solo Milan. Regge l'1-1, anche per il miracolo di Maignan su un bel tiro a giro di Zappacosta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
