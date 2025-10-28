Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | La Confessione Di Enora!
Scopri i nuovi sviluppi intensi di?La?Promessa: Pía insinua una gravidanza, la lettera scompare, e Curro propone un piano shock. Cosa succederà adesso? L’atmosfera nella tenuta si fa tesa quando Pía inizia a osservare con attenzione ogni gesto di María Fernández e a porle domande sibilline: è possibile che lei sia incinta? Quel minimo cambiamento nell’espressione o nella postura non le sfugge. María, messa alle strette, reagisce con fermezza e nega ogni accusa, ma l’ombra del dubbio resta e l’intera scena lascia presagire che qualcosa di più grande si stia preparando. Nel frattempo, Adriano decide di affidare a Leocadia una lettera scritta da Catalina: la sua speranza è che la donna la consegni al detective incaricato delle indagini. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Argomenti simili trattati di recente
$lapromessa $anticipazioni Il funerale di Manuel, nuove tensioni! - X Vai su X
La Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2025: Angela intercetta il telegramma di Lorenzo a Cruz - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni spagnole: Maria è incinta, Samuel si infuria - Maria confessa a Pia e Samuel di essere incinta: la cameriera sostiene la collega e le consiglia di non abortire, mentre il prete reagisce con gelosia ... Segnala it.blastingnews.com
La Promessa, trame dalla Spagna, Maria confessa a Padre Samuel: 'Aspetto un bambino' - In questa circostanza, la giovane domestica ricorderà del suo vecchio fidanzamento con Salvador, che l'aveva lasciata per ... Si legge su it.blastingnews.com
La Promessa, anticipazioni spagnole: la vita di Jana appesa a un filo - La vita di Jana sarà appesa a un filo nelle prossime puntate La Promessa. Come scrive superguidatv.it