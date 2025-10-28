Anti Il-5 allergologo | Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'i risultati spiegano l'effetto clinico che noi vediamo' Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Il nostro Istituto ha da molti anni uno spiccato interesse verso i meccanismi patogenetici dell'asma bronchiale e della poliposi nasale. In questi ultimi anni ci siamo dedicati a comprendere i meccani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

anti il 5 allergologo studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi

© Ilgiornaleditalia.it - Anti Il-5, allergologo: "Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi"

Leggi anche questi approfondimenti

anti 5 allergologo studioAnti Il-5, allergologo: “Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi” - "Il nostro Istituto ha da molti anni uno spiccato interesse verso i meccanismi patogenetici dell'asma bronchiale e della poliposi ... Si legge su msn.com

anti 5 allergologo studioRinosinusite con poliposi nasale, studio: “Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto” - Il trattamento con mepolizumab, primo anticorpo monoclonale mirato contro l’interleuchina- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anti 5 Allergologo Studio