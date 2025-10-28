'i risultati spiegano l'effetto clinico che noi vediamo' Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Il nostro Istituto ha da molti anni uno spiccato interesse verso i meccanismi patogenetici dell'asma bronchiale e della poliposi nasale. In questi ultimi anni ci siamo dedicati a comprendere i meccani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anti Il-5, allergologo: "Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi"