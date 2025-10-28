Anthony Hopkins rivela il momento in cui decise di smettere di bere | Guidavo completamente ubriaco avrei potuto uccidere qualcuno

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore, che il prossimo dicembre festeggerà 50 anni di sobrietà, in un'intervista al podcast The Interview del New York Times ha parlato dell'episodio che lo convinse a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

anthony hopkins rivela il momento in cui decise di smettere di bere guidavo completamente ubriaco avrei potuto uccidere qualcuno

© Vanityfair.it - Anthony Hopkins rivela il momento in cui decise di smettere di bere: «Guidavo completamente ubriaco, avrei potuto uccidere qualcuno»

