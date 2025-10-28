Anthony Hopkins rivela il momento in cui decise di smettere di bere | Guidavo completamente ubriaco avrei potuto uccidere qualcuno

L'attore, che il prossimo dicembre festeggerà 50 anni di sobrietà, in un'intervista al podcast The Interview del New York Times ha parlato dell'episodio che lo convinse a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anthony Hopkins rivela il momento in cui decise di smettere di bere: «Guidavo completamente ubriaco, avrei potuto uccidere qualcuno»

