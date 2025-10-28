Anteprima di Novello sotto il Castello | un brindisi all’autunno pugliese
L’autunno in Puglia si accende dei profumi e dei colori del vino nuovo con l’attesa anteprima di “Novello sotto il Castello”, in programma sabato 1° novembre presso “Cantine D’Alessandro”, a Conversano.L’appuntamento anticipa la quindicesima edizione della manifestazione conversanese organizzata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
