Annullata la conferenza stampa di Chivu per lutto

Conferenza stampa di Chivu. La conferenza stampa di Cristian Chivu pre Inter-Fiorentina in programma oggi alle 14 ad Appiano Gentile è stata annullata. A comunicarlo la stessa società nerazzurra con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Non ci sono motivazioni precise ma tutto lascia intendere che l’annullamento sia collegato al grave fatto di cronaca accaduto questa mattina a Josep Martinez. Conferenza stampa di Chivu annullata dopo incidente di Martinez. Il secondo portiere nerazzurro è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha visto la morte di un anziano di 81 anni in carrozzina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l'incidente a Fenegrò, nel Comasco. Annullata la conferenza stampa di Chivu - Il calciatore 27enne ha investito e ucciso un 81enne a Fenegrò, a pochi minuti dal centro di allenamento dei nerazzurri, Appiano Gentile. milano.corriere.it scrive