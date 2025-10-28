Anjorin vuole riprendersi il Torino | il suo ritorno è alle porte e ora Baroni ha una carta in più

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anjorin pronto a rientrare in casa Torino. La situazione attuale dei granata per rinforzare la linea mediana Tino Anjorin, centrocampista del Torino, è vicino al rientro dopo un mese di stop per fascite plantare. L’inglese, condizionato da problemi fisici finora, ha saltato quattro partite (Parma, Lazio, Napoli, Genoa) ma negli ultimi giorni ha fatto passi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

anjorin vuole riprendersi il torino il suo ritorno 232 alle porte e ora baroni ha una carta in pi249

© Calcionews24.com - Anjorin vuole riprendersi il Torino: il suo ritorno è alle porte (e ora Baroni ha una carta in più)

Approfondisci con queste news

Calcio: il Torino perde Anjorin per fascite plantare - "E' stato sottoposto in data odierna a risonanza magnetica ad entrambi i piedi - ansa.it scrive

Torino, stop per Ismajli ma nessun allarme. Biraghi disponibile, Anjorin in dubbio - Infortunato sì, ma il Toro tira comunque un sospiro di sollievo perché la problematica, definita dopo la risonanza magnetica, è ... Come scrive gazzetta.it

Torino, Anjorin verso il rientro: l'obiettivo è averlo fra i convocati per il Napoli - Appena trentasette minuti suddivisi in quattro presenze: l'impatto di Tino Anjorin nel mondo Torino in questo inizio di stagione è stato minimo, frenato da un fastidioso problema fisico. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Anjorin Vuole Riprendersi Torino