Anjorin vuole riprendersi il Torino | il suo ritorno è alle porte e ora Baroni ha una carta in più
Anjorin pronto a rientrare in casa Torino. La situazione attuale dei granata per rinforzare la linea mediana Tino Anjorin, centrocampista del Torino, è vicino al rientro dopo un mese di stop per fascite plantare. L’inglese, condizionato da problemi fisici finora, ha saltato quattro partite (Parma, Lazio, Napoli, Genoa) ma negli ultimi giorni ha fatto passi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Lo stratega Baroni non ha mai perso contro Antonio Conte negli ultimi dieci anni! I tifosi sognano uno sgambetto clamoroso con Pedersen, Masina e il fuoriclasse Anjorin che scalpitano per essere della partita! - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: il Torino perde Anjorin per fascite plantare - "E' stato sottoposto in data odierna a risonanza magnetica ad entrambi i piedi - ansa.it scrive
Torino, stop per Ismajli ma nessun allarme. Biraghi disponibile, Anjorin in dubbio - Infortunato sì, ma il Toro tira comunque un sospiro di sollievo perché la problematica, definita dopo la risonanza magnetica, è ... Come scrive gazzetta.it
Torino, Anjorin verso il rientro: l'obiettivo è averlo fra i convocati per il Napoli - Appena trentasette minuti suddivisi in quattro presenze: l'impatto di Tino Anjorin nel mondo Torino in questo inizio di stagione è stato minimo, frenato da un fastidioso problema fisico. Secondo tuttomercatoweb.com