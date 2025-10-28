Anjorin vuole riprendersi il Torino | il suo ritorno è alle porte e ora Baroni ha una carta in più

Anjorin pronto a rientrare in casa Torino. La situazione attuale dei granata per rinforzare la linea mediana Tino Anjorin, centrocampista del Torino, è vicino al rientro dopo un mese di stop per fascite plantare. L’inglese, condizionato da problemi fisici finora, ha saltato quattro partite (Parma, Lazio, Napoli, Genoa) ma negli ultimi giorni ha fatto passi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

