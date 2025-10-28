Anguissa | Volevo regalare il premio come miglior giocatore del match a Milinkovic ma mio figlio mi ammazza

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, che ha messo a segno il gol vincente contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn Le parole di Anguissa. «Volevo regalare il premio di miglior giocatore del match a Milinkovic-Savic, ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Ne sto vincendo tanti e ne sono felice» Sei sottovalutato? «Per me no» Rapporto con Conte? «Sappiamo che il mister è uno che ha sempre questa voglia e competitività, la cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte durante la partita dobbiamo essere anche tranquilli e gestire la partita perché non è facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

