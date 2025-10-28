Anguissa | Volevo regalare il premio come miglior giocatore del match a Milinkovic ma mio figlio mi ammazza
Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, che ha messo a segno il gol vincente contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn Le parole di Anguissa. «Volevo regalare il premio di miglior giocatore del match a Milinkovic-Savic, ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Ne sto vincendo tanti e ne sono felice» Sei sottovalutato? «Per me no» Rapporto con Conte? «Sappiamo che il mister è uno che ha sempre questa voglia e competitività, la cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte durante la partita dobbiamo essere anche tranquilli e gestire la partita perché non è facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Lecce il Napoli pure quest’anno vince per 1-0. Anguissa segna il gol decisivo al 69', in precedenza Milinkovic-Savic ha parato un rigore a Camarda. L'analisi del match: https://fanpa.ge/iuU9P - facebook.com Vai su Facebook
msxml6.dllerror '80072ee2'
The operation timed out
/cruci/gnnewszazoom.asp, line 389