anguissa prima di conte aveva segnato 3 gol in 95 partite con conte 10 gol in 43 partite

Anguissa ha già segnato quattro reti in Serie A, quattro reti in otto partite. Media da centravanti vero. Calciatori Brutti fa notare che la metamorfosi è avvenuta con l’avvento in panchina di Antonio Conte: Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. Dal gol all’Inter a quello pesantissimo di oggi, Anguissa sta continuando a carriare il Napoli.   Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

