Anguissa prima di Conte aveva segnato 3 gol in 95 partite Con Conte 10 gol in 43 partite
Anguissa ha già segnato quattro reti in Serie A, quattro reti in otto partite. Media da centravanti vero. Calciatori Brutti fa notare che la metamorfosi è avvenuta con l’avvento in panchina di Antonio Conte: Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. Dal gol all’Inter a quello pesantissimo di oggi, Anguissa sta continuando a carriare il Napoli. Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Prima Scott, poi Zambo: la radiocronaca da sogno di Francesco Repice sui gol di McTominay e Anguissa che hanno deciso la super sfida del Maradona tra Napoli e Inter #napoliinter #repice #anguissa #mctominay - facebook.com Vai su Facebook
? #Maignan in serata straordinaria: risponde bene su Gutierrez e McTominay. Prodigioso sull’incornata Anguissa-McTominay prima del rigore. Voto 7,5 #MilanNapoli #SempreMilan - X Vai su X
Anguissa prima di Conte aveva segnato 3 gol in 95 partite. Con Conte 10 gol in 43 partite - Conte già l'anno scorso ha impostato il Napoli si di lui e su McTominay. Scrive ilnapolista.it
Camarda sbaglia, Anguissa segna ancora: il Napoli passa a Lecce, Conte in vetta da solo - L'attaccante sbaglia un rigore per i salentini e il camerunese segna il suo secondo gol in campionato ... Come scrive corrieredellosport.it
Lecce-Napoli risultato 0-1: gol di Anguissa, Conte soffre ma prova la mini fuga - Savic para un rigore a Camarda (mani di Juan Jesus), solo dopo Anguissa segna di testa. corriere.it scrive