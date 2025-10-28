Anguissa ha già segnato quattro reti in Serie A, quattro reti in otto partite. Media da centravanti vero. Calciatori Brutti fa notare che la metamorfosi è avvenuta con l’avvento in panchina di Antonio Conte: Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. Dal gol all’Inter a quello pesantissimo di oggi, Anguissa sta continuando a carriare il Napoli. Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa prima di Conte aveva segnato 3 gol in 95 partite. Con Conte 10 gol in 43 partite