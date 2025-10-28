Anguissa e Milinkovic-Savic siparietto imperdibile a fine gara | c’entra il premio MVP
Il Napoli soffre contro il Lecce, ma porta a casa tra punti importantissimi per la corsa Scudetto. Sono bastate la spiazzata di testa di Anguissa per aggiudicarsi la partita e la super parata di Milinkovic-Savic sul calcio di rigore di Camarda, per aggiudicarsi la sfida. I due protagonisti assoluti del match sono stati intervistati da Dazn al termine della sfida, con un siparietto simpatico sul premio di migliore in campo. “Sennò mio figlio mi ammazza”, Anguissa non molla il premio MVP. Il tutto è accaduto al termine della sfida vinta contro i salentini. Anguissa e Milinkovic-Savic sono stati intervistati ai microfoni di Dazn. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
