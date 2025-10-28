Anguissa col motto juventino dopo Lecce Napoli | Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte anche i tre punti con l’Inter…

Inter News 24 Il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Lecce. Al termine di Lecce Napoli, Zambo Anguissa ha parlato così ai microfoni di Dazn. PAROLE – « Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte bisogna anche gestire. Capisco che per lui è difficile, volevamo vincere ed è l’unica cosa che conta. Era importante vincere anche oggi, a Lecce è sempre tosta. Volevamo vincere e siamo contenti, pensiamo alla prossima partita. Tre punti importanti ma come lo sono stati quelli con l’Inter, dobbiamo continuare così ». 🔗 Leggi su Internews24.com

