Angie ad Amici 25 perché la nuova cantante Universal cambia gli equilibri del talent

L'entrata di Angie ad Amici 25 sembra poter influenzare la natura competitiva del talent, con un percorso già segnato da The Voice of Italy e Sanremo Giovani 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La reazione di Emiliano alla maglia sospesa, Michele incontra la prof Cuccarini, le emozioni di Angie, Pierpaolo dopo aver indossato la maglia della sfida… Questo e tanto altro nel Daytime di oggi di $Amici25

La cantante sarda Angie da Sanremo giovani ad Amici: vince la sfida ed entra nella scuola di Maria De Filippi – VIDEO La giovane di Uta è nella squadra di Rudy Zerbi

Chi è Angie, la cantante di Amici 25/ Scelta da Rudy Zerbi, vince la sfida contro Frasa - Non avendo mai creduto nel talento di Frasa, Rudy Zerbi ha chiesto di poter scegliere la sfidante del cantante di Anna Pettinelli.

Angie, la nuova allieva di Amici 25 è già nota in tv - Angie, Angelica Ibba, la new entry di Amici 25 è già famosa per alcune sue partecipazioni a programmi tv musicali

