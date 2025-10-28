Angelo Binaghi svela un retroscena sul rifiuto di Sinner alla Davis | Me lo ha detto un anno fa…

Dopo aver trascinato l’Italia alla conquista della Coppa Davis nel 2023 e nel 2024, Jannik Sinner ha scelto di rinunciare alle Finals di Bologna (in programma dal 18 al 23 novembre) per avere a disposizione una settimana in più nella preparazione verso la prossima stagione agonistica che entrerà nel vivo già a gennaio in Australia con il primo Slam del 2026. Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha rilasciato un’intervista a La Stampa toccando quest’argomento e non solo. Binaghi ha rivelato il momento in cui è arrivato effettivamente la rinuncia del numero 1 d’Italia: “ L’anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino, durante le Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

