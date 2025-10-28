L’Elettromeccanica Angelini Cesena resta a secco di vittorie nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile di serie B1: contro Bologna è infatti arrivata la terza sconfitta (la seconda interna) sulle tre giornate fin qui disputate dall’inizio del torneo. Dopo un primo set completamente all’ombra delle emiliane, le bianconere reagiscono e dominano il secondo parziale. Nel terzo però Pasini è ancora una volta costretta ad uscire e Cesena progressivamente si affievolisce finendo ko1-3 (20-25, 25-11, 16-25, 14-25). La partita. Si parte con Bologna che scava subito il solco (3-9) e controlla fino al 20-25 finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Angelini, avvio nero . Terzo ko in tre giornate