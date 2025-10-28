Android 16 e non solo tra le novità per Samsung Sony e Amazfit | scopriamole tutte

Aggiornamenti per Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Buds3, Buds3 Pro, Sony Xperia 10 VI e Amazfit Helio Strap: ecco tutte le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android 16 e non solo tra le novità per Samsung, Sony e Amazfit: scopriamole tutte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Android Auto accoglie due novità riguardanti destinazioni suggerite e segnalazioni - X Vai su X

La nuova modalità “In incognito” è una novità presente nell'aggiornamento di WhatsApp beta per Android, come funziona? - facebook.com Vai su Facebook

Samsung Galaxy S21 FE riceve Android 16: dopodiché, tanti saluti - Samsung rilascia l'aggiornamento a One UI 8 con Android 16 per il Galaxy S21 FE: si tratta dell'ultimo major update dopo i 4 anni garantiti. Da msn.com

Galaxy S23 Android 16 basato sull'aggiornamento One UI 8 subisce lo stesso destino di Galaxy S24, S22 - Ha fatto lo stesso per la Galaxy serie S22 e la Galaxy serie 24, anche se il roll out è ripreso per ... Lo riporta notebookcheck.it

One UI 8.0 e Android 16: quali Samsung si aggiorneranno in Italia - Il colosso tech ha dato il via al rilascio di One UI 7 in ritardo con conseguenze per l’uscita della versione successiva. Secondo gizchina.it