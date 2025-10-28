Garlasco (Pavia), 27 ottonbre 2025 - “Credo che sarà difficile poter arrivare a un dato certo”. Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, resta prudente, ma non nega dei dubbi su quello che potrà ottenere l’uso dell’ esame antropometrico effettuato venerdì scorso all’Istituto di medicina legale di Milano. Garlasco, il supertestimone e lo scontrino del parcheggio: “Non è di Andrea Sempio né della sua famiglia” Quando l’indagato è stato sottoposto alle accurate misurazioni da parte della consulente della Procura, l’antropologa e medico legale Cristina Cattaneo, Sempio è ormai un uomo di 37 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, le misurazioni e i dubbi della difesa: “In 18 anni il corpo cambia”