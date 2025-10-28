Andrea Prospero resta ai domiciliari il 18enne a processo per istigazione al suicidio

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gup ha confermato gli arresti domiciliari per il 18enne, imputato per istigazione al suicidio nella morte di Andrea Prospero. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il ragazzo, chattando con lo studente 19enne mentre assumeva un mix letale di farmaci, lo avrebbe incitato ad andare fino in fondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

