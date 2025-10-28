Ancora un femminicidio | accoltella la compagna a Castelnuovo del Garda arrestato
Un nuovo caso di femminicidio, l’ennesimo dall’inizio dell’anno, scuote il nostro Paese. L’ultima vittima di quella che è, a tutti gli effetti, un’emergenza sociale, è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all’interno della propria abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Stando alle prime ricostruzioni l’assassino, anche lui di origini brasiliane, sarebbe già stato arrestato dai carabinieri. A dare l’allarme sono stati alcuni amici che, preoccupati per non aver ottenuto risposta a messaggi e chiamate, hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli investigatori del Ris stanno procedendo con gli accertamenti; il medico legale dovrà stabilire la data e l’ora del decesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
