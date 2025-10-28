Ancora spray | a Treviglio studenti intossicati Una bravata che poteva finire male

Una decina di studenti tra i 14 e i 15 anni sono stati soccorsi lunedì 28 ottobre in un istituto di Treviglio, dopo che uno spray urticante – probabilmente al peperoncino – è stato spruzzato in una classe prima durante la quinta ora. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

