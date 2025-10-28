Ancora spaccate a Torino 13 arresti in due mesi | l' ultimo colpo in pieno centro e con la solita tecnica del tombino

Ancora furti in città, solite vittime: i commercianti. L'ultimo episodio risale al 21 ottobre scorso e ha portato all'arresto di due uomini, ma da inizio settembre le manette a Torino, per reati di furto, sono scattate nei confronti di 13 persone in tutto. È il fenomeno delle “spaccate” che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

