Ancora insisti? Giambruno show | prima sbrocca con un giornalista poi si commuove per Meloni

Personaggi TV. C’è stato un momento di forte agitazione per Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni e padre della loro figlia Ginevra. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, durante la presentazione del “Green Building Forum” a Milano, ha vissuto una giornata tutt’altro che tranquilla. Prima dell’evento, Giambruno ha perso la calma davanti a una domanda insistente di un cronista di The Journalai, dando vita a un episodio che ha subito fatto il giro dei social. Visibilmente infastidito, Giambruno si è scagliato contro il giornalista che gli aveva chiesto: “ Arriverà il messaggio della Meloni? ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ancora insisti?”. Giambruno show: prima sbrocca con un giornalista, poi si commuove per Meloni

