Anche quest'anno i vigili del fuoco australiani spogliano per il bene degli animali

Da 33 anni i vigili del fuoco australiani si spogliano per beneficenza: il calendario 2026, con lo slogan “Hot to handle, too good to miss”, sostiene le associazioni per il benessere animale e la conservazione. Cinque edizioni mostrano i pompieri con cani, gatti, cavalli e altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il calendario (benefico) dei Vigili del Fuoco australiani è tornato: il video virale da dietro le quinte - Come da tradizione, il calendario ritrae i pompieri — spesso a torso nudo — sia da soli sia in compagnia di animali, con lo scopo di raccogliere fondi per cause benefiche. video.corriere.it scrive

