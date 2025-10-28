Anche quest'anno i vigili del fuoco australiani spogliano per il bene degli animali

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 33 anni i vigili del fuoco australiani si spogliano per beneficenza: il calendario 2026, con lo slogan “Hot to handle, too good to miss”, sostiene le associazioni per il benessere animale e la conservazione. Cinque edizioni mostrano i pompieri con cani, gatti, cavalli e altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

