Anche qualche tifoso dell' Hellas ha applaudito Elia Caprile
Si fa presto a dire che una parata, una grande parata, vale un gol. Certo un gol evitato algebricamente vale quanto un gol fatto, ma non è davvero così. Perché quando un giocatore segna un gol tutto si ferma e parte la festa – o così era prima di quel dannatissimo Var che rende la gioia meno gioia, la dilata nell'incertezza, e quando decreta l'inizio della festa ormai è festa mesta –, quando un portiere para invece non sempre tutto si blocca. Succede solo quando il pallone esce dal campo di gioco e, spesso, si cerca di velocizzare il tiro dalla bandierina per cogliere il portiere in un momento di calo di concentrazione per troppa contentezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Forse a qualche tifoso interista non è andata giù la passata stagione Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Inter #NapoliInter - facebook.com Vai su Facebook
Anche qualche tifoso dell'Hellas ha applaudito Elia Caprile - Pure qualche tifoso dell'Hellas Verona ha applaudito, dice chi era allo stadio. Riporta ilfoglio.it
Hellas, Zanetti: "Ci sta che qualche giovane possa partite. Cerchiamo di fare le scelte giuste" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha dichiarato: "Sapevo che per rimanere si doveva passare per un risultato sportivo importante come ... Si legge su tuttomercatoweb.com