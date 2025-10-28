Si fa presto a dire che una parata, una grande parata, vale un gol. Certo un gol evitato algebricamente vale quanto un gol fatto, ma non è davvero così. Perché quando un giocatore segna un gol tutto si ferma e parte la festa – o così era prima di quel dannatissimo Var che rende la gioia meno gioia, la dilata nell'incertezza, e quando decreta l'inizio della festa ormai è festa mesta –, quando un portiere para invece non sempre tutto si blocca. Succede solo quando il pallone esce dal campo di gioco e, spesso, si cerca di velocizzare il tiro dalla bandierina per cogliere il portiere in un momento di calo di concentrazione per troppa contentezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche qualche tifoso dell'Hellas ha applaudito Elia Caprile