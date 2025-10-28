Anche prendendo Hamas per verità rivelata le accuse di carestia e genocidio cadono

Il 22 agosto le Nazioni Unite hanno formalmente dichiarato la “carestia” a Gaza. L’Integrat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Anche prendendo Hamas per verità rivelata, le accuse di carestia e genocidio cadono

Leggi anche questi approfondimenti

IL MANIFESTO: Al Cairo prende forma un’unica voce palestinese – Michele Giorgio, 25.10.2025 L’incontro in Egitto Ma le differenze tra Hamas e Fatah non sono ancora risolte Al Cairo le formazioni politiche palestinesi hanno rilanciato ieri l’idea dell’unità naz - facebook.com Vai su Facebook

Hamas temporeggia sui corpi, la tregua vacilla. Prende forma la forza multinazionale per Gaza di @LorenzoVita8 - X Vai su X

Anche prendendo Hamas per verità rivelata, le accuse di carestia e genocidio cadono - Se nei calcoli ufficiali i conti non tornano non significa che non ci siano stati morti e sofferenza a Gaza. Riporta ilfoglio.it