Anche le prime case non sono più al sicuro pignorabile in caso di mancato pagamento | la sentenza

28 ott 2025

Nemmeno la prima casa, quella in cui vivi con i tuoi figli, è al sicuro: ora possono pignorarti pure quella. Vediamo cosa ha stabilito la nuova sentenza della Cassazione. La parola pignoramento è una di quelle che fa tremare solo al pensiero e si spera di non trovarsi mai in situazioni simili. Purtroppo, però, talvolta si accumulano debiti che non si riescono a sanare e i debiti portano dritti dritti verso questa tremenda strada. Il pignoramento, infatti, è un metodo assolutamente legale con cui i nostri creditori possono riprendersi ciò che spetta loro. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

anche le prime case non sono pi249 al sicuro pignorabile in caso di mancato pagamento la sentenza

© Cityrumors.it - Anche le prime case non sono più al sicuro, pignorabile in caso di mancato pagamento: la sentenza

