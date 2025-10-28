Anche in carcere viene Natale sarà presentato giovedì a Pianura

Quando entro in un luogo di cultura, sento sempre nascere dentro di me una promessa di scoperta. Giovedì 30 ottobre 2025 alle 18:30 sarò protagonista di questa promessa presso il Giardino d'Autore, il caffè letterario e luogo d'incontro ospitato dal Bar La Fiorente e FloGarden in Via Comunale Cammarano, 6 a Pianura, Napoli. Presenterò il

