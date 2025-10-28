Anche in carcere viene Natale sarà presentato giovedì a Pianura

Ilblogdigio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando entro in un luogo di cultura, sento sempre nascere dentro di me una promessa di scoperta. Giovedì 30 ottobre 2025 alle 18:30 sarò protagonista di questa promessa presso il Giardino d’Autore, il caffè letterario e luogo d’incontro ospitato dal Bar La Fiorente e FloGarden in Via Comunale Cammarano, 6 a Pianura, Napoli. Presenterò il . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Carcere, ieri auguri di Natale e il punto sui tre laboratori produttivi con i detenuti - Ieri i detenuti impegnati nei tre laboratori produttivi della struttura, hanno scambiato gli auguri con rappresentanti del mondo delle imprese e con ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Viene Natale Sar224